Прокуратура начала проверку «дикого видео» из омской школы

Прокуратура Омской области занимается проверкой соблюдения санитарных норм в одной из региональных школ после опубликованного в Cети видео, где ученики выжимают грязные тряпки в кружки с чаем в столовой.

«Работники прокуратуры проверят сведения, распространенные в сети Интернет, о возможных нарушениях образовательного процесса в учебном заведении», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что проверка ведется в одной из школ Марьяновского района Омской области.

Надзорное ведомство проверит учреждение на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании.

Проверка наачалась после появления в Сети видео прод названием «Дичь в Марьяновской школе».

Местные чиновники пояснили, что дети, выжимавшие грязную воду в посуду, «просто хотели пошутить», передает портал «Новый Омск». Они добавили, что опасности для здоровья нет, а грязную еду никто не употреблял.