Прогнавшую грабителя шваброй продавщицу наградили на Ставрополье

Сотрудница одного из магазинов в Минеральных Водах прогнала вооруженного грабителя шваброй. За смелость женщина получила награду от полицейских.

Начальник отдела МВД по Минераловодскому городскому округу Юрий Вышегородцев вручил Елене Моисеевой благодарственное письмо и букет цветов, поблагодарив сотрудницу магазина за смелость и решительность от лица всех сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД по Ставропольскому краю.

В магазин ворвался злоумышленник в маске и с пистолетом, потребовав отдать деньги из кассы. Моисеева не растерялась и оказала мужчине сопротивление, после чего вызвала полицейских.

Нападавший скрылся, но позже был задержан с подельником: во время обыска у них изъяли маски и пневматический пистолет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Ранее сообщалось, что в Москве девушка отбилась от двух грабителей с электрошокером.