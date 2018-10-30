Сбивший человека в Шереметьево самолет сел с поврежденным фюзеляжем

Самолет, сбивший при взлете на ВПП в Шереметьево человека, сел ночью в Афинах с поврежденным фюзеляжем.

Летевший из Москвы Boeing 737 приземлился в 22.50 (23.50 мск), передает «Интерфакс» со ссылкой на службы афинского аэропорта «Элефтериос Венизелос».

Самолет «встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи». При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения. Полеты данного лайнера временно приостановлены.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что для расследования гибели человека на ВПП в Шереметьево «создана комиссия», выяснение ситуации займет 10 дней, передает РИА «Новости».

Он добавил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее стали известны подробности произошедшего в Шереметьево ЧП. Выяснилось, что на ВПП погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида и высаженный за дебош.

Следственный комитет начал проверку.