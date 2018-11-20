МВД подготовило указ о справедливом предоставлении гражданства крымчанам

Подготовлен проект указа о незамедлительном предоставлении гражданства жителям Крыма, которые уехали с полуострова до его воссоединения с Россией в 2014 году, сообщила врио руководителя главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

На заседании комитета Госдумы по делам СНГ она рассказала, что в подготовленном МВД проекте указа предлагается предоставлять российское гражданство, «минуя все административные процедуры». Получить таким образом гражданство России смогут «люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года».

«Это было бы справедливо», – приводит слова Казаковой РИА «Новости».

Она посетовала на то, что на данный момент крымчане, которые возвращаются домой, не могут получить гражданство России и «становятся иммигрантами на своей Родине».

В январе в Совфеде заявили, что процедура получения российского гражданства для жителей Крыма, покинувших полуостров до 2014 года, должна быть упрощена.