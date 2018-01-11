Совфед предложил упростить получение гражданства России для покинувших Крым до 2014 года

Процедура получения российского гражданства для жителей Крыма, покинувших полуостров до 2014 года, должна быть упрощена, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Изменение должно коснуться не только крымчан, проживающих на Украине, но и находящихся в других странах мира, сказал Цеков в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

Он добавил, что вопрос находится на стадии обсуждения, однако экспертный совет при фракции «Единая Россия» в Госдуме уже поддержал это предложение.

Также Цеков предложил отменить сдачу экзамена по русскому языку для украинцев, желающих получить российское гражданство, и отменить трудовые патенты для граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его мнению, должны работать в России «на общих основаниях».

Напомним, летом 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отменить решения о приобретении российского гражданства для осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводящий процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство России.

Также нормы данного закона упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство для украинцев. В Киеве этот закон назвали дискриминационным.