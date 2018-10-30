«Жители блокадного Ленинграда» рассказали Лаховой о влиянии голода на память

Представители общественных организаций «Жители блокадного Ленинграда» из Москвы и Санкт-Петербурга прокомментировали слова сенатора от Брянской области Екатерины Лаховой о том, что ветераны сохранили светлую голову несмотря на голод и ужасы войны.

Председатель столичной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вера Ларкина заявила газете ВЗГЛЯД, что возмущена этим заявлением.

«Это безобразное выступление, я возмущена! Разум – это индивидуальное понятие, ну как можно делать такие выводы? Да, дети-блокадники были истощены, да, у них мало сил, но все, что она говорит, – ерунда. Я не согласна с этим. Есть так называемый блокадный синдром: люди, прошедшие ужасы блокады, считаются специалистами более жилистыми, закаленными, они понимали, что надо бороться до последнего и нельзя сдаваться», – сказала Ларкина.

Председатель Санкт-Петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова заявила, что Лахова очень красочно описала ситуацию, но исследования говорят о негативных последствиях, которые оказал голод на физическое состояние блокадников и их потомков:

«Последствия блокады отражались на людях вплоть до третьего поколения. Уже доказано, что внуки имеют проблемы с позвоночником, скелетом, они не могут носить тяжести, которые были по плечу, например, их дедам. Не все блокадницы даже могли родить, это тоже сказалось. Что касается исследований о влиянии голода на память – исследования ведутся, но результатов пока нет», – сообщила газете ВЗГЛЯД Тихомирова.

Напомним, ранее Лахова признала, что питаться на 3,5 тыс. рублей трудно и, если каждый день питаться скудно, «то организм спасибо не скажет».

Она призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны».

Чуть позже в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Лахова призвала представителей прессы «не передавать всякую чушь» и фактически обвинила в искажении своих слов издание Regions.Ru, опубликовавшее ее комментарий, который и вызвал скандал.

Блогеры отреагировали на заявление сенатора.