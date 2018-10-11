Сенатор призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны»

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала россиян, считающих 3,5 тыс. рублей «мизерной суммой» и требующих повышения прожиточного минимума.

По словам Лаховой, люди, называющие 3,5 тыс. рублей «мизерной суммой», должны помнить об ужасах Великой отечественной войны, когда рацион был еще скуднее, чем сейчас, передает агентство Nation News.

Кроме того, сенатор уверена, что потребительская корзина трудных для страны периодов может оказывать на организм благотворное воздействие. «Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» – заявила сенатор, передает News.ru.

Екатерина Лахова, являющаяся членом Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, родилась в Свердловске. Закончив медицинский институт и проработав педиатром почти 10 лет, она заняла должность завотдела в горздраве, а затем – пост замначальника Главного управления здравоохранения Свердловского облисполкома. С 1990 года Лахова посвятила себя политической карьере. Она является сенатором от Брянской области, пишет Ura.ru.

В середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планировал прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей. По итогам эксперимента парламентарий назвал прожиточный минимум геноцидом.