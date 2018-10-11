Блогеры обсудили заявление сенатора Лаховой о питании людей в военное время

Блогеры раскритиковали сенатора от Брянской области Екатерину Лахову после ее слов о том, что в войну люди переживали стрессы и голод, которые помогли им остаться со светлой головой.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», – сенатор Екатерина Лахова. В переводе на русский – хватит выть от нищеты, иначе будет война. А кто выть перестанет у того будет разумная, светлая голова. Ну, если выживет», – заявил в своем Telegram-канале главный редактор журнала «Esquire Россия» Сергей Минаев

«После этих слов в любой нормальной стране последовала бы немедленная отставка с позором. Она бы еще Соловки людям предложила пройти для «чистки организма», – пишет автор канала Небожена.

«Кажется, депутаты-чиновники-министры-губернаторы на каком-то тайном собрании договорились больше не врать и не притворяться, что заботятся о гражданах России. То сенатор Лахова запрещает жаловаться на низкий прожиточный минимум, объясняя это тем, что время войны люди жили хуже. То губернатор Парфенчиков предлагает женщине сидеть дома с ребёнком, а не жаловаться на отсутствие яслей и школ. Что дальше? Премьер-министр в ответ на рассказ о низких доходах населения скажет, что у правительства нет денег?», – спрашивает заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в своем Telegram-канале.

Ранее сенатор призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны».

Напомним, в середине октября после скандала со спором о прожиточном минимуме уволилась министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету.