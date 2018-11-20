ВСУ обстреляли Горловку во время инаугурации Пушилина

Украинские военные открыли огонь по поселку Гольмовский в Горловке, когда в Донецке проходила церемония вступления Дениса Пушилина в должность главы ДНР.

«В 12.00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению поселок Гольмовский в Горловке», – сообщили Донецкому агентству новостей в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, была выпущена одна мина калибра 82 мм, одна граната из ручного противотанкового гранатомета. Также применены крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Церемония инаугурации прошла в театре оперы и балета в центре Донецка. На ней присутствовали более 60 делегатов, из России, Южной Осетии, самопровозглашенной ЛНР, Абхазии, политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.

В ходе церемонии Пушилин принес присягу народу.

Отметим, на церемонии также присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как выборы меняют систему отношений Донбасса с Россией.