Аксенов отправился на инаугурацию Пушилина в Донецк

Глава Крыма Сергей Аксенов посетит церемонию инаугурации избранного главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

«На инаугурации главы ДНР будут присутствовать представители из Крыма, в том числе глава республики Сергей Аксенов», – цитирует «Крыминформ» сообщение пресс-службы главы Крыма.

По данным МИД ДНР, на инаугурации будут присутствовать делегации Луганской народной республики, Южной Осетии и Абхазии, а также политики из Бельгии, Франции, Финляндии и бизнесмен из Испании.

На прошлой неделе председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что Денис Пушилин признан избранным главой республики.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как выборы меняют систему отношений Донбасса с Россией.