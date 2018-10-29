Пушилина признали избранным главой ДНР

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова заявила, что Денис Пушилин признан избранным главой республики.

«Избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович», – передает слова Поздняковой РИА «Новости».

Она также сообщила, что общественное движение «Донецкая республика», которое возглавляет Пушилин, займет в парламенте 74 места. Еще 26 мандатов получил «Свободный Донбасс».

Позднякова добавила, что за «Донецкую республику» проголосовали 72,38%, за «Свободный Донбасс» – 26,2%.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись в воскресенье. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.