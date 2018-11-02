Мосгорсуд отклонил жалобу мессенджера Telegram на штраф

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов мессенджера Telegram на штраф в 800 тыс. рублей, назначенный за отказ передать ФСБ ключи дешифрования.

«Постановление мирового судьи судебного участка № 383 Мещанского района города Москвы от 16 октября 2017 года и решение судьи Мещанского районного суда города Москвы от 12 декабря 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 13.31 КоАП РФ, в отношении Telegram Messenger Limited Liability Partnership оставить без изменения, жалобу защитника Динзе Д. В. – без удовлетворения», – цитирует ТАСС постановление суда.

В октябре 2017 года мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал компанию Telegram Messenger LLP по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ («неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях») на 800 тыс. рублей.

Адвокаты мессенджера обжаловали это решение, а также подали жалобу в Европейский суд по правам человека.