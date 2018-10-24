Стало известно, кто избил актера Страхова

Российского актера Даниила Страхова избил сын бывшего военного атташе посольства Италии в России по имени Александр.

В настоящее время Александр работает менеджером по продажам в частной медицинской клинике, которая находится рядом с домом Страхова.

Инцидент произошел во дворе дома в Электрическом переулке в Москве, где Страхов живет с супругой. Как рассказали соседи актера, он исполняет обязанности старшего по дому и является сторонником здорового образа жизни. Страхов ведет активную борьбу с курильщиками в подъездах и около дома, из-за чего у него часто происходят конфликты, пишет «Московский комсомолец».

Отметим, что перед тем, как актера избили, он решил проучить шумную компанию курильщиков рядом со своим домом и вылил на них бутылку воды.

После драки получивший множественные травмы Страхов вернулся домой и вызвал скорую. Побои были зафиксированы в больнице, жизни артиста ничего не угрожает. Писать заявление Страхов не стал.