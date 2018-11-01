Стали известны подробности драки с актером Даниилом Страховым

После публикации видео стали известны подробности драки курильщиков со сделавшим им замечание актером Даниилом Страховым.

Оказалось, что перед тем, как актера избили, он решил проучить шумную компанию курильщиков рядом со своим домом и вылил на них бутылку воды. Это можно увидеть на видео с камеры наблюдения, которую выложил «Пятый канал».

В ответ Страхов получил сразу несколько ударов. Избивший актера мужчина через несколько мгновений решил продолжить драку, однако его остановила подошедшая с крупной собакой женщина.

После этого нападавшие сразу скрылись. Получивший множественные травмы Страхов вернулся домой и вызвал скорую. Побои были зафиксированы в больнице, жизни артиста ничего не угрожает. Отмечается, что писать заявление Страхов не стал.