Актера Даниила Страхова избили в Москве

Неизвестные избили Даниила Страхова после того, как он сделал замечание курильщикам.

Компания молодых людей курила сигареты под окнами актера. Это ему не понравилось, он вышел на улицу и сделал им замечание, сообщает «Пятый канал».

Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Избив актера, курильщики сбежали.

Страхов смог сам вернуться домой и вызвал скорую помощь. По данным телеканала, у него множественные травмы.