Песков ответил на вопрос о выгоде второй нитки «Турецкого потока»

Российские власти не сомневаются в рентабельности и выгоде второй нитки газопровода «Турецкий поток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Было принято решение об этом проекте. Если бы была угроза убытков, которая превышает разумные значения, то, естественно, в этот проект никто бы не ввязывался», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рентабельности второй нитки «Турецкого потока» в Европе.

Говоря о гарантиях, что Европа примет газ по второй «нитке», он отметил, что «Газпром» осуществляет контакты» по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о рисках зарубежных компаний попасть под санкции в связи с сотрудничеством по проекту «Турецкий поток», Песков напомнил, что любая зарубежная компания, сотрудничающая с российскими экономическими проектами, может попасть под санкции США.

«То, как, собственно, Соединенные штаты разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, – то в современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции. От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что перспектив оспорить подобные решения США достаточно мало, потому что «речь идет просто о достаточно волюнтаристских решениях американской стороны».

В то же время он уточнил, что организация поставок российского газа через Азербайджан в Италию является вопросом коммерческой целесообразности. «Это вопрос коммерческой целесообразности, вопрос выгоды. Это Газпром. Экономические операторы могут обсуждать любые проекты», – заявил Песков.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова приступить к продолжению газопровода «Турецкий поток» по территории Европы только после получения твердых гарантий от Евросоюза (ЕС), что проект не постигнет судьба «Южного потока».