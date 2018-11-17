Москва назвала условие работы над продолжением «Турецкого потока» в Европе

Москва готова приступить к продолжению газопровода «Турецкий поток» по территории Европы только после получения твердых гарантий от Евросоюза (ЕС), что проект не постигнет судьба «Южного потока», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил в интервью газете «Сербский телеграф», что Москва удовлетворена ходом строительства «Турецкого потока» в его двухниточном варианте, передает РИА «Новости».

В данный момент «прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене».

Министр подчеркнул, что Москва учитывает печальные уроки «Южного потока» и не желает повторения ситуации, потому готова приступить к работе «только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза».

Напомним, строительство «Южного потока» было запущено в 2012 году. Мощность газопровода должна была составить 63 млрд кубов. Первый газ по нему должен был пойти в конце 2015 года.

В 2014 году Болгария под давлением США запретила строительство на своей территории. Россия закрыла проект и переключилась на сотрудничество с Турцией. Возник «Турецкий поток».

Ранее в анонсе визита президента России Владимира Путина в Турцию указывалось, что он и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи примут участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока».