Анонсирован визит Путина в Турцию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Стамбуле 19 ноября. Планируется, что лидеры по видеосвязи примут участие в церемонии завершения строительства морского участка «Турецкого потока», сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что в ходе встречи Путина и Эрдогана «будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика».

Кроме того, лидеры двух стран примут участие «в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток» в режиме видеоконференции».

Газпром начал строительство морского участка «Турецкого потока» в мае 2017 года. Он проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность – 930 км.

Ранее сообщалось, что Италия может присоединиться к поставке российского газа в Европу по южному маршруту.