Стало известно о массовых увольнениях сотрудников с «Прямого эфира» Малахова

На ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» за год почти полностью обновился штат сотрудников, наибольшая текучка на скандальной программе наблюдается у редакторов, сообщил источник, знакомый со съемочным процессом.

Источник Ura.ru, однако, не уточнил причину массового увольнения сотрудников. Издание сообщило, что направило запрос в пресс-службу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с просьбой прокомментировать ситуацию.

Издание напоминает, что очередной выпуск программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», героями которого стали известные фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина, устроившие драку, возмутил зрителей, и они потребовали закрыть шоу.

На программе Малахова на «России 1» регулярно происходят инциденты, которые привлекают внимание всей страны. Так, недавно артистка Эвелина Бледанс устроила драку с директором театра «Наш» Еленой Лебедевой во время съемок программы «Прямой эфир».