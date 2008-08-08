Бледанс избила директора театра на шоу Малахова

Артистка Эвелина Бледанс устроила драку с директором театра «Наш» Еленой Лебедевой во время съемок программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

«Сегодня Бледанс меня избила на «Прямом эфире». Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», – сообщала Лебедева, передает Life.

Причиной драки стали слова директора театра в отношении артистки. «Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО», – пожаловалась Лебедева.

В частности, они заявила, что процедура, к которой прибегла Бледанс, приведет к проблемам со здоровьем и, возможно, рождению ребенка с синдромом Дауна. Именно такого мальчика сейчас воспитывает Бледанс, потому неудивительно, что она восприняла реплику Лебедевой как личную обиду, сообщает источник ВладТайм.

Лебедева также призналась, что все реплики были согласованы с редакторами программы, потому она не ожидала, что от Бледанс последует столь бурная реакция.

Ранее стало известно, что Эвелина Бледанс сделала ЭКО в эфире шоу Малахова. Процедура прошла удачно. Актриса станет мамой в третий раз.