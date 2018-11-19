Украинскую власть сравнили с котом Базилио и лисой Алисой

«Дураки» в лице украинских властей привели Украину к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Обещания украинских властей он сравнил с аферами кота Базилио и лисы Алисы, передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

«У вас ничего не растет, у дураков», – заявил он, отметив, что в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности, среднем и малом бизнесе, топливно-энергетическом комплексе наблюдается катастрофическая ситуация.

«Скажите мне, пожалуйста, где наши прорывы? Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом. Где чертеж того, что строит наша страна?» – заявил он.

По мнению Рабиновича, у Украины получается только «откармливать правительство», в этом страна может занять первое место в мире.

Его удивляет, что население «великой» Украины терпит сложившуюся ситуацию. Рабинович утверждает, что у его страны есть «колоссальный потенциал, равного которому нет ни у кого в мире, потому что любая страна мира давно бы уже лопнула».

Напомним, Рабинович отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины из-за того, что не имеет «морального права быть арбитром в вопросах православия», так как исповедует иудаизм.