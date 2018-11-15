Кандидат в президенты Украины отказался от участия в выборах из-за веры

Глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины из-за того, что не имеет «морального права быть арбитром в вопросах православия», так как исповедует иудаизм.

«Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию, сегодня раскол и здесь. Президент обязательно должен быть арбитром в этих вопросах. Я долго думал, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия, что является безусловной обязанностью будущего президента. Поэтому хочу сказать, что я снимаю свою кандидатуру», – передает его слова РИА «Новости».

Он сообщил, что обратится к совету партии, чтобы от нее была выдвинута новая кандидатура.

Между тем, перед этим Рабинович и сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Бойко подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы – За жизнь», которая будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Бойко поддержал кандидатуру Рабиновича для выдвижения на пост президента.

Рабинович был одним из аутсайдеров президентского рейтинга в стране. Сейчас он является депутатов Верховной рады.

Рабинович, в частности, говорил о катастрофической ситуации в украинской экономике, а также рассказывал о шоке европейских политиков от того, что происходит на Украине.