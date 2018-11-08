В Раде рассказали о «шоке» европейцев от событий на Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович после переговоров во французском сенате рассказал, что европейские политики пребывают в шоке от событий на Украине.

«Я разговаривал с очень многими сенаторами. (…) Они в шоке просто. Мы показали, как били наших журналистов, (…), показали статистику. Они просто в шоке от того, что происходит [на Украине]», – рассказал депутат Рады в эфире телеканала NewsOne.

Рабинович отметил, что французские сенаторы пообещали мониторить ситуацию на Украине, информировать правительство Франции и европейские структуры.

«Если это будет продолжаться, то очень серьезным разговор может встать о санкциях, персональных санкциях, против тех, кто душит свободу слова», – заметил он.

«Они у нас (украинские политики – прим. ВЗГЛЯД) чего боятся? Они боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем», – подчеркнул украинский парламентарий.

Депутат Рады добавил, что не собирается «душить свободу слова» и рассказывать европейским коллегам о якобы демократии на Украине.

На Украине произошли десятки случаев притеснения журналистов. В частности, в этой стране арестовали руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его задержали в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке непризнанных республик Донбасса. Обвинение требует приговорить журналиста к 12 годам лишения свободы. В Кремле подчеркивали, что дело Вышинского нарушает принципы свободы прессы.