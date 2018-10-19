В Раде заявили о катастрофической ситуации в украинской экономике

Экономика Украины находится в катастрофической ситуации, а население страны вынуждено «пахать на 100 человек», у которых доходы растут «космическими темпами», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Парламентарий в эфире телеканала «112 Украина» отметил, что на конец августа внешний долг Украины составлял 47,5 млрд долларов, а совокупный внешний и внутренний долги приблизились к 75 млрд долларов.

«В проекте бюджета на следующий год главная статья расходов – это обслуживание внешнего долга. Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то (темпами)», – посетовал политик.

Рабинович уверен, что украинские власти намеренно подняли тарифы на коммунальные услуги, объяснив это необходимостью получить миллиард помощи от Международного валютного фонда.

Напомним, правительство Украины приняло решение о повышении с 1 ноября 2018 года цен на газ для жителей на 23,5% ради соглашения с МВФ о новых траншах. При этом источники сообщали, что цена на газ для населения Украины может вырасти еще на 40%.