Цукерберг перевел Facebook на «военное положение»

В июне основатель Facebook Марк Цукерберг предупредил руководство соцсети о правилах работы «в условиях войны», сообщают СМИ.

На собрании было 50 топ-менеджеров компании. Цукерберг заявил им, что прислушиваться ко всем членам совета директоров и медлить с решениями можно в мирное время, но Facebook оказалась под давлением инвесторов, законодателей и недовольных пользователей. Он заявил, что необходимы решительные действия, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Цукерберг призвал быстрее принимать решения, касающиеся вопросов безопасности и проблемы замедления роста числа пользователей.

Главу Facebook разочаровала реакция компании на критику 2018 года в адрес соцсети.

В результате нового подхода Цукерберга ряд ключевых руководителей Facebook покинули должности. Кроме того, у него начались разногласия с операционным директором компании Шерил Сандберг.

В конце июня стало известно о желании инвесторов Facebook уволить Цукерберга. По версии инвесторов, должной реакции на скандалы вокруг компании не было, так как корпоративная структура делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.