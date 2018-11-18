В американском храме провели поминальную службу по собаке

Департамент полиции Сент-Клер-Шорса в штате Мичиган провел поминальную церемонию в православном храме по полицейскому псу по кличке Экс, который погиб от руки преступника, сообщает WXYZ Detroit.

Пес погиб в прошлое воскресенье. Несколько десятков человек собрались на детскую вечеринку. В полицию сообщили, что мужчина, оказавшийся на празднике, ведет себя неадекватно. Полицейские, прибывшие на место, потребовали от него сдаться, но тот попытался убежать. При себе у него был пистолет, из которого он выстрелил в попытавшегося остановить злоумышленника пса. Собака погибла, а полицейские ответным огнем ликвидировали преступника, передает РИА «Новости».

После гибели пса полицейские решили организовать поминальную церемонию по животному в храме Успения Греческой православной церкви Константинопольского патриархата.

Перед алтарем поставили портрет Экса на фоне флага США. Церемонию начал священник, после него выступили офицеры и чиновники, которые отдали собаке предусмотренные церемониальными правилами последние почести.

Также начался сбор средств на возведение памятника собаке.