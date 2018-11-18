В американском храме провели поминальную службу по собаке

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18 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Кто спасет Белоруссию из «атомной ловушки»

Удар Прибалтики по Белоруссии не смертелен благодаря РоссииФото: Виктор Толочко/РИА «Новости»
Лукашенко всерьез озаботился тем, куда девать электроэнергию с новой АЭС, которая уже совсем скоро должна начать работать. На экспорте в Польшу и Литву, как планировалось, вряд ли получится зарабатывать, на Украине из-за кризиса спрос только падает. Самой Белоруссии столько электроэнергии не надо. Кто спасет оказавшийся никому не нужным белорусский проект и за чей счет?  Подробности...
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Украине пора привыкать к роли нацистского государства

Факельный марш украинских националистовФото: Максим Никитин/ТАСС
Утверждать, что сложившейся в Киеве режим нацистский или неонацистский, - это все-таки преувеличение. Неонацисты всего лишь составная часть украинской государственности. Однако Украину можно с полным правом считать страной, героизирующей нацизм и поддерживающей неонацистов. Этот имидж будет иметь для самого бедного государства Европы самые неприятные последствия. Подробности...
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Как СССР создавал первый в мире планетоход-разведчик

Фото: Фотохроника ТАСС
17 ноября 1970 года советская космическая программа совершила еще один эпохальный шаг - «Луноход-1» проехал свои первые метры по внеземной поверхности. Уникальный аппарат можно было смело назвать настоящим чудом техники, и и советские инженеры по праву считали его в какой-то мере реваншем за проигрыш Америке «Лунной гонки». Как разрабатывали луноход и кто именно управлял им? Подробности...
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Почему Россия лучше Франции справляется с ростом цен на топливо

Жесткая политика президента Макрона довела автомобилистов до отчаянияФото: Pascal Rossignol/Reuters
Францию парализовали активисты в желтых жилетах. Это автовладельцы, несогласные с ростом цен на автомобильное топливо. Столкновения манифестантов привели к травмам и даже жертвам. За год цена на популярный в стране дизель увеличилась на 23%. В России тоже дорожало топливо, но до, казалось бы, благополучной Франции нам в этом смысле еще очень далеко. Почему так происходит? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Катитесь к чёрту с вашим половым воспитанием

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Казалось бы, давно пора зарубить на носу: что-то предлагают – беги. Получить «выгодную кредитную линию» в банке? Беги: это смертушка твоя ходит. Вот взять половое воспитание. Кто им займется? Специалисты, конечно. Те, у кого болит. Подробности...
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Есть места и получше вашего рая

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Если вдруг Россия поднимется в рейтинге медицинских услуг, городской среды или качества дорог, о них появятся критические размышления. Потому что, если Россия поднимается в каком-то рейтинге, вероятно, с рейтингом что-то не так. Подробности...
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России необходимо производство, а не налоги для богатых

Антон Любич, экономист
Российская экономика, и без того сталкивающаяся с санкционным давлением, при темпах роста в 1-2% в год сможет порадовать своих граждан разве что новостью «зато у соседа корова издохла» – «зато богачам налоги повысили». Что же делать? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Нужно добиваться совместного использования островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          В американском храме провели поминальную службу по собаке

          18 ноября 2018, 10:42

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Департамент полиции Сент-Клер-Шорса в штате Мичиган провел поминальную церемонию в православном храме по полицейскому псу по кличке Экс, который погиб от руки преступника, сообщает WXYZ Detroit.

          Пес погиб в прошлое воскресенье. Несколько десятков человек собрались на детскую вечеринку. В полицию сообщили, что мужчина, оказавшийся на празднике, ведет себя неадекватно. Полицейские, прибывшие на место, потребовали от него сдаться, но тот попытался убежать. При себе у него был пистолет, из которого он выстрелил в попытавшегося остановить злоумышленника пса. Собака погибла, а полицейские ответным огнем ликвидировали преступника, передает РИА «Новости».

          После гибели пса полицейские решили организовать поминальную церемонию по животному в храме Успения Греческой православной церкви Константинопольского патриархата.

          Перед алтарем поставили портрет Экса на фоне флага США. Церемонию начал священник, после него выступили офицеры и чиновники, которые отдали собаке предусмотренные церемониальными правилами последние почести.

          Также начался сбор средств на возведение памятника собаке.


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