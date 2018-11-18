Названы три усиливающих влияние России в Европе и Азии проекта

Россия усиливает свое влияние с помощью трех проектов газопроводов – «Северного потока – 2», «Силы Сибири» и «Турецкого потока», пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Россия в прошлом году удовлетворила треть европейского спроса на топливо, а к 2025 году 40% от общего объема газа на континенте будет обеспечивать именно Москва. Поспособствует этому повышенный газовый спрос со стороны Китая и его азиатских соседей. Кроме того, ожидается сокращение добычи в нидерландском месторождении Гронинген, передает РИА «Новости».

Также повысит спрос закрытие в 2022 году последнего атомного реактора и ряда угольных электростанций в Германии. В связи с этим, пишет Bloomberg, дополнительные поставки из России удобны Европе.

Однако у газовых проектов России есть враги – в частности, президент США Дональд Трамп, который подписал закон, позволяющий вводить санкции против компаний за сотрудничество с «Северным потоком – 2». Одновременно в 2022 году Польша планирует заменить закупки российского газа закупками норвежского.

Тем не менее, Берлин подчеркивает, что Москва на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком, даже несмотря на холодную войну и ухудшение отношений из-за ситуации на Украине.

«В какой-то момент политикам приходится говорить, обеспокоены ли они из-за этого или нет, но для нас это бизнес. Это рынок со свободным доступом. Здесь рады всем, кто хочет продать свои товары», – заявил директор по коммерческой деятельности энергетической компании RWE Андре Штраке.

Ранее эксперты заявили, что попытки США и Украины противостоять «Северному потоку – 2» приведут лишь к тому, что европейцы «обозлятся».