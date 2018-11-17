Предсказано озлобление Европы из-за противодействия США «Северному потоку – 2»

Попытки Соединенных Штатов и Украины противостоять «Северному потоку – 2» приведут лишь к тому, что европейцы «обозлятся», заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Юшков заявил RT, что американская риторика связана с попытками «порадовать украинцев», чтобы в дальнейшем расширить рынок сбыта для своего СПГ. «Они хотят этой риторикой и поддержкой заставить украинцев покупать американский СПГ с доставкой через Польшу», – уверен эксперт.

В реальности же, по его словам, американцы не станут вставлять палки в колеса «Северному потоку – 2», так как это нанесен ущерб отношениям Европы и США и только «обозлит» европейцев.

«Думаю, что реальное противодействие будет уже не «Северному потоку – 2», а второй нитке «Турецкого потока», потому что она еще не строится на территории ЕС, даже маршрут толком не определен», – сказал эксперт, отметив, что именно там «будет разворачиваться основная битва».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что попытки противостоять «Северному потоку – 2» являются тщетными, так как для них «нет никакого основания». Он отметил, что строительство газопровода идет по графику, и выразил уверенность в том, что он будет запущен вовремя.

«Поэтому [госсекретарю США Майку] Помпео надо думать о своих проблемах, а Украине просто сесть за стол переговоров и обсуждать условия транзита газа через страну так, чтобы это было на рыночных условиях, а не при помощи политических демаршей», – сказал он.

Москва ранее заявляла, что США используют политическое давление, препятствуя газовому сотрудничеству Европы с Россией, чтобы продавать свой более дорогой газ.