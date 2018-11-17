Помпео обсудил денуклеаризацию КНДР с министром объединения Южной Кореи

Госсекретарь США Майк Помпео и министр объединения Южной Кореи Чо Мен Ген в ходе встречи в Вашингтоне обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи, подтвердив приверженность «окончательной и проверяемой денуклеаризации КНДР».

В заявлении Госдепа подчеркивается, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын якобы «согласился» на денуклеаризацию КНДР, передает ТАСС.

Ранее в Пхеньяне подчеркивали, что КНДР не интересны односторонние требования США о денуклеаризации Северной Кореи.

Напомним, Россия, Китай и КНДР призвали пересмотреть санкции против Пхеньяна. Впоследствии к требованию отмены санкций присоединился и южнокорейский парламент. Однако Соединенные Штаты выступили против снятия санкций с Пхеньяна.

После этого Северная Корея провела испытания новейшей системы тактического оружия.