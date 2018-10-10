Парламент Южной Кореи призвали принять резолюцию об отмене санкций против КНДР

Лидер южнокорейской Партии справедливости Ли Чжон Ми предложила парламенту Республики Корея принять резолюцию с требованием отмены международных санкций в отношении КНДР для поддержания диалога с Пхеньяном.

Ли Чжон Ми уверена, что санкции в отношении КНДР необходимо отменять по мере достижения прогресса в деле денуклеаризации, передает ТАСС.

«Если Национальное собрание примет такую резолюцию, то это позволит значительно ускорить путь к миру и денуклеаризации Северной Кореи», – подчеркнула лидер партии.

Заявление главы Партии справедливости прозвучало на фоне обозначившейся неопределенности дальнейшей судьбы диалога между КНДР и США.

Ранее Россия, Китай и КНДР призвали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна. Однако США выступили против снятия санкций с Северной Кореи.