В Киеве заявили об отсутствии денег на строительство базы на Азове

У Киева нет средств на строительство военно-морской базы в одном из украинских портовых городов Азовского моря, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

«Я не являюсь сторонником тех тезисов, что давайте построим базу в Бердянске или Мариуполе и через месяц у нас будет мощный военно-морской флот – это абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

По его словам, «для реализации (строительства базы) необходимы огромные средства, которых сейчас нет, и необходим достаточно длительный промежуток времени, которого также у нас сейчас нет».

«Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности», – добавил Тука.

Киев ранее заявлял о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Напомним, в четверг Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты. Президент России Владимир Путин указывал на незаконность этих действий. В Совете Федерации предполагали, что Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов.