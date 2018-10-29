Избивших инвалида алтайских полицейских уволили

Двух полицейских, избивших мужчину на костылях в Алтайском крае, уволили после служебной проверки. Третьему наблюдавшему за конфликтом сотруднику правоохранительных органов вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Стражи правопорядка были уволены «за проступок, порочащий честь сотрудника полиции», применив физическую силу к человеку, передвигающемуся на костылях, сообщает издание «Катунь24».

«Непосредственный и пять вышестоящих руководителей данных сотрудников получили дисциплинарные взыскания в виде выговоров и строгих выговоров», – отметил источник, добавив, что третьему сотруднику, который видел случившееся, но ничего не предпринял, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Ранее в Сети появилось видео из города Горняка, на котором видно, что полицейские бьют мужчину на костылях. Проверку инцидента инициировал СК по Алтайскому краю.