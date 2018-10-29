СК проверит избивших мужчину на костылях полицейских

Следственный комитет Алтайского края проводит проверку после публикации видео, на котором мужчины в форме полицейских избивают пожилого мужчину на костылях.

В соцсетях опубликована запись с видеорегистратора, снятая в городе Горняк Алтайского края. Судя по ролику, мужчина на костылях подошел к автомобилю полицейских и попытался что-то у них спросить. Однако один из мужчин в форме отталкивает мужчину и садится в машину, мужчина падает и ударяет костылем по уезжающему автомобилю, после чего машина останавливается.

Люди в форме снова выходят из машины и начинают кричать на лежащего потерпевшего, бьют его ногами и волокут по снегу с проезжей части. Ролик опубликован на YouTube Barnaul 22.

В причинах инцидента разбирается СК, которые дадут оценку действиям сотрудникам полиции. Отмечается, что в региональном управлении МВД начали служебную проверку, пообещав привлечь виновных и их руководителей к ответственности, сообщают «Аргументы и факты Алтай».

Ранее сообщалось, что полицейские избили сотрудников автомойки за отказ бесплатно помыть машину.