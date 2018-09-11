Полицейские избили сотрудников автомойки за отказ бесплатно помыть машину

Двое 35-летних московских полицейских избили сотрудников автомойки после отказа помыть их автомобиль бесплатно.

Как считает следствие, вечером 28 апреля инспектор и полицейский-водитель мобильного взвода отдельной роты ППС на служебной машине подъехали к автомойке Хамовническом валу и попросили бесплатно вымыть их автомобиль, сообщили в прокуратуре Москвы.

«После того как администратор и сотрудники автомойки отказали им в предоставлении бесплатной услуги, полицейские мойку машины оплатили частично, а один из них нанес рабочему автомойки удар коленом в область паха, причинив потерпевшему закрытую травму и гематому правой половины мошонки», – говорится в сообщении ведомства.

После этого полицейские доставили двух работников автомойки в отдел, применяя насилие и спецсредства, а потом вернулись на мойку с требованием вернуть ранее оплаченные деньги.

«Опасаясь применения насилия, работник передал сотрудникам полиции свои личные денежные средства», – отметили в прокуратуре.

В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 35, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 («превышение полномочий, группой лиц по предварительному сговору, с применением спецсредств и насилия») и ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение полномочий, группой лиц по предварительному сговору»).

Сейчас дело направлено в Хамовнический районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

В августе Таганский районный суд Москвы вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции Алексею Бурулько и Николаю Первакову, избивших футбольного тренера Фаига Нагдалиева.