Власти Кувейта запретили «Братьев Карамазовых»

Министерство информации Кувейта включило в список запрещенной литературы 948 книг, в том числе роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Попавшие в перечень запрещенные книги должны были войти в программу местного литературного фестиваля, но не прошли цензуру, пишет The Guardian.

Всего за последние пять лет власти Кувейта занесли в черный список более 4 тыс. книг, в том числе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса.

Составлением списка занимается комитет при министерстве информации, который действует в соответствии с принятым в 2006 году законом. Им, в частности, были введены наказания в отношении издателей как литературных, так и журналистских материалов, пишет «Коммерсант».

Нарушением закона считается оскорбление ислама или судебной системы Кувейта, угроза национальной безопасности, а также «подстрекательство к беспорядкам» и совершение «аморальных» действий.

В романе Достоевского «Братья Карамазовы» (Глава VII, Часть первая, Книга третья) лирические герои обсуждают подвиг русского солдата, попавшего в плен к азиатам и под страхом мучительной смерти отказавшегося принять ислам.