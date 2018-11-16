В Одессе назначено слушание по делу о преднамеренном убийстве 2 мая 2014 года

Малиновский районный суд Одессы назначил дату рассмотрения дела о преднамеренном убийстве людей во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, говорится на портале «Судебной власти Украины».

Судебное заседание состоится 20 ноября 2018 года в 13.00 (14.00 мск), передает ТАСС.

На портале судебной власти отмечается, что в связи с решением Высшего совета правосудия об увольнении судьи Сергея Жуковского состоялась замена председателя по делу – им избран судья Алексей Стариков.

В четверг, 15 ноября, состоялось подготовительное судебное заседание, в ходе которого защитник обвиняемого по делу сообщил суду, что желает, чтобы производство рассматривалась судом присяжных.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов.

Националисты подожгли здание, а пытавшихся спастись обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.