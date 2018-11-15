После трагедии в Керчи Росгвардия предложила ужесточить требования к покупке оружия

После трагедии в Керчи, где 18-летний студент расстрелял учеников и преподавателей колледжа, Росгвардия предлагает повысить возраст покупки оружия с 18 до 21 года, сообщил заместитель директора ведомства Сергей Лебедев.

«По возрасту, мы эту тематику анонсировали, и мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста с 18 до 21 года», – передает его слова РИА «Новости».

Лебедев добавил, что за предложение выступают также депутаты и эксперты.

В конце октября президент Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

Росгвардия в свою очередь предлагала ужесточить правила хранения оружия, а секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступал с требованием усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий.