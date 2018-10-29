Премьер Чехии рассказал, как счастлив был его сын в Крыму

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опубликовал фотографии отдыхавшего в Крыму сына и сказал, что тот был счастлив.

«И вот у меня есть несколько фотографий нашего сына Андрея с его последнего пребывания в Крыму. Он был там счастлив», – написал Бабиш в Facebook.

Также Бабиш отметил, что не прятал сына от якобы назревшего коррупционного скандала, – он болен и вынужден жить со своей матерью в Швейцарии, передает РИА «Новости».

«Моя дочь также страдает от биполярного расстройства. Мой сын не был похищен, он добровольно покинул Чешскую Республику. Полиция расследовала этот вопрос и сделала вывод о том, что похищения никогда не было», – отметил он.

Сын Бабиша, как уточнял премьер в разговоре со СМИ, посетил Крым в прошлом году.

Во вторник пражский новостной портал Seznam сообщал, что сына чешского премьера Андрея Бабиша якобы прятали в Крыму от допросов по делу против его отца. Бабиш-младший рассказал журналистам, что из Крыма отправил чешской полиции сообщение, что был похищен. Затем он якобы смог выехать через Украину к матери в Европу.