Назван самый добрый город России

Самые добрые люди живут в Санкт-Петербурге, выяснил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru в ходе опроса ко всемирному Дню доброты.

Первое место в рейтинге самых «добрых» городов занял Санкт-Петербург – 32% участников проведенного в соцсетях опроса считают, что здесь самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов, сообщает Tvil.ru.

На втором месте оказался Краснодар (17% голосов), на третьем – Севастополь, Казань и Петрозаводск (по 10%).

В десятку также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Ранее рейтинг самых пьющих городов России составило маркетинговое агентство Zoom Market.