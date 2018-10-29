Захарова уличила «Дождь» во лжи о выступлении Соловьева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила журналистов телеканала «Дождь» в непрофессионализме после того, как те заявили, что на выступление Владимира Соловьева якобы никто не пришел, хотя факты указывают на обратное.

«Дождь», конечно, это нечто. Сегодня в эфире рассуждали о «провале» выступления Владимира Соловьева в Питере: никто на концерт не пришел, так как он всем надоел. А теперь о том, как было на самом деле. Я не поленилась и уточнила. Так вот, вместительность зала 1,8 тыс. мест. Билетов было куплено 1,6 тыс. Неплохо для «надоевшего»?» – написала она в своем Facebook.

Она также опубликовала фотографию, на которой, по ее словам, «можно с лупой в руках» посчитать, сколько зрителей пришло на «провальное выступление».

Захарова вспомнила, что и ранее были жалобы на аналогичную ситуацию, и тогда представители канала ей ответили: «Просто ребята лучше разбираются в политике, чем в неполитических новостях».

«А мне кажется, они и в политике так же разбираются. Если «Дождь» привлекает внимание к тому, насколько непрофессиональны чиновники, врачи, военные, так может, и о себе делать подобные репортажи?» – написала она.