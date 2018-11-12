Сын Солженицына займется согреванием и освещением Сибири

В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщили, что Михаила Кузнецова на посту гендиректора компании сменит бывший старший партнер в российском офисе международной консалтинговой компании McKinsey и сын известного российского писателя Степан Солженицын.

«Михаил Кузнецов покидает должность генерального директора Сибирской генерирующей компании, входящей в группу СУЭК. Новым руководителем компании будет назначен Степан Солженицын, ранее работавший старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи», – цитирует РИА «Новости» сообщение СГК.

СГК производит тепло- и электроэнергию, а также снабжает население Алтайского края, Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей, республик Хакасия и Тыва теплом и горячей водой.