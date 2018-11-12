Приговорена сообщница экс-замдиректора ФСИН

Предпринимательница Марина Дюкова приговорена судом к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в пособничестве в растрате, сообщает СК.

Следствию удалось доказать причастность Дюковой к преступному сговору с замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым и с замначальника управления тылового обеспечения ФСИН Светланой Алексеевой, сообщается на сайте ведомства.

«Реализуя совместный преступный умысел, Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тыс. тонн сахара в учреждения ФСИН по территории всей страны в течение 20 дней. Дюкова предоставила во ФСИН коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных к ней компаний, не являющихся участниками рынка сахара и не имеющих опыта его поставок», – говорится в сообщении СК.

Срок исполнения контракта был сорван на два месяца, однако Коршунов признал, что контракт был исполнен без нарушений.

«Денежные средства за его исполнение в общей сумме более 399 млн рублей были перечислены подконтрольному Дюковой юридическому лицу, из которых более чем 43 млн рублей в виде незаконно завышенной стоимости поставленной продукции были соучастниками похищены», – сообщает ведомство.

Следствие по другим участникам дела также завершилось, на данный момент обвиняемые готовятся к рассмотрению дела. В отношении Коршунова расследуются и другие эпизоды, сообщает СК.

Адвокат Дюковой Вадим Мышлявкин заявил, что будет обжаловать приговор.

«В любом случае мы будем обжаловать приговор и надеюсь, что прокуратура нас поддержит. Он безусловно жесткий, необоснованный и не отражает действительности, не отражает того, что просила Генеральная прокуратура и мы», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Дюкова была арестована в середине сентября 2017 года, после задержания и ареста Коршунова.