Жена Мамаева пожаловалась на новые угрозы выложить ее «горячее видео»

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пожаловалась на новые угрозы, вымогательство и шантаж со стороны неизвестных злоумышленников.

«Привет, Алана! Ну что, ты не одумалась?», – говорится в сообщении, скриншот которого опубликовала в Instagram Алана Мамаева.

«Скоро выставлю в инстаграмме у звезды с многомиллионной аудиторией твои домашние фото и видео, которые еще не вставлял. Совсем горячие. Плюс переписки все из WhatsApp. Есть еще веселая переписка Паши твоего с Кокориным, думаю, людям будет интересно!», – пишет предполагаемый вымогатель.

Сама Мамаева возмущается, что злоумышленников никак не удается поймать, в результате они «взламывают стольких людей, выставляя личные архивы в Инстаграм».

«Что вообще происходит?», – задается вопросом супруга Павла Мамаева.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по двум статьям.

Жена Мамаева публично поддержала мужа, после чего пожаловалась на поступающие угрозы со стороны неизвестных злоумышленников, незаконно получивших доступ к личной информации семейной пары.