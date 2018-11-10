Хлопок газа произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

В доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа, спасателям уже удалось потушить вызванный этим пожар, сообщили в столичном главке МЧС.

В сообщении на сайте МЧС указывается, что огонь распространился на площади около 40 квадратных метров.

Был спасен и передан медикам один человек, «в целях безопасности на период проведения аварийно-спасательных работ из здания было выведено около 60 человек».

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека, передает РИА «Новости».

Обстоятельства ЧП выясняются.