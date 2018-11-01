Загорелось здание между Счетной палатой и общежитием военной академии в Москве

В центре Москвы горит и может обрушиться выселенное здание, которое находится между Счетной палатой и общежитием Общевойсковой академии российских вооруженных сил, сообщает главк МЧС по городу.

Пожар произошел по адресу Зубовская улица 14/2, передает РИА «Новости».

Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

Угрозы перехода огня с горящего дома на Счетную палату и военное общежитие нет, заявили в МЧС.

В МЧС сообщали, что из соседних зданий никого не эвакуировали.