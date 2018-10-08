Средний доход работающих пенсионеров оценен в 46 тыс. рублей

Сбербанк России провел исследование данных о зарплате своих клиентов, которое позволило выяснить размер доходов работающих пенсионеров.

«С учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем – 46 тыс. рублей, и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста», – говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Согласно расчетам банка, работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц, что меньше, чем в среднем по экономике (42 тыс. рублей). Высокие зарплаты находятся уровне 44 тыс. рублей, в сегмента крупного бизнеса. Самые маленькие зарплаты – 20 тыс. рублей. Более 100 тыс. руб. получают около 4% российских пенсионеров.

«К 65 годам работает лишь 43% мужчин, трудившихся до наступления заслуженного отдыха. К 75 годам на работе остается всего 2% и мужчин, и женщин, занятых к моменту выхода на пенсию», – добавили в Сбербанке.

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата.