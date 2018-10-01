Президент Сербии раскрыл планы сотрудничества с НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет частью Североатлантического альянса и продолжит соблюдать военный нейтралитет, при этом продолжит сотрудничество с НАТО.

«Хочу поблагодарить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за поддержку в организации учений и за то, что он ни одной секунды и никаким образом не хотел влиять на независимое и самостоятельное решение Сербии о будущем. Сербия хорошо сотрудничает и будет сотрудничать с НАТО, а также иметь добрые отношения с Россией и Китаем», – сказал Вучич на открытии международных учений альянса «Сербия-2018», передает ТАСС.

В начале октября Вучич провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Глава Сербии заявлял, что «у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО», после встречи с Путиным.

Отметим, что накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде удивился «плохому отношению» Сербии к бомбардировкам Югославии. Он призвал народ Сербии «смотреть в будущее».