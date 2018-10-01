Президент Сербии высказал свое отношение к НАТО

Сербия хочет сохранить военный нейтралитет и не хочет быть частью НАТО, заявил сербский президент Александар Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я сказал Путину, что у нас приличные отношения со всеми военными союзами, также и с НАТО, но у Сербии нет никакой инспирации, никакого стремления и никакого желания быть частью НАТО», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что Сербия хочет «ревниво сохранять свой военный нейтралитет», поэтому работает над усилением собственной армии, чтобы иметь возможность отразить любые атаки.

«И по этой позиции мы получили поддержку Российской Федерации», – заявил Вучич.

Сербский президент поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую народу и стране в целом.

«Мы разговаривали о ситуации в регионе в целом, не только Западных Балкан, но и шире, рассмотрели все, что происходит», – рассказал также Вучич, отметив, что о НАТО лидеры разговаривали 10 или 15 минут.

Между тем, в воскресенье сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг приедет в Белград в первой половине октября, чтобы провести переговоры с сербским президентом Александаром Вучичем.