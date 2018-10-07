Генсеку НАТО не понравилось недовольство Сербии бомбардировками Югославии

Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.

«В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам», – сетует Столтенберг. «Это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTS.

Генсек призвал народ Сербии «смотреть в будущее». Он добавил, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции Совбеза ООН начались бомбардировки территории суверенного государства.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что современная Россия не допустила бы нападения Североатлантического альянса на Югославию в 1999 году.

Москва подчеркивала, что сербы должны получать от НАТО компенсации за последствия бомбардировок 1999 года с применением обедненного урана, тем более что военные Североатлантического альянса эти компенсации уже получают.