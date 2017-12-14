Сербия: Современная Россия защитила бы Югославию от агрессии НАТО

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15 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Три неочевидных факта об ударе по Сирии

Атака на Сирию носит исключительно имитационный характерФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Американцы ударили не только по Сирии, но и по российскому общественному мнению. Началось горячее обсуждение того, как должна ответить Россия, унизили нас или нет, поражение это или победа. Самое главное в этой ситуации – сохранять хладнокровие, способность к анализу ситуации и память о своей и мировой истории. Если мы будем исходить из этого, то из произошедшего 14 апреля можно будет сделать правильные выводы. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Удар по Сирии обнажил ошибки Запада

Международная оценка удара по Сирии расходится с официальными победными реляциями ЗападаФото: Omar Sanadiki/Reuters
Пока официальные власти США, Франции и Великобритании пытаются убедить мировое сообщество в сверхуспешности удара по Сирии, сторонняя оценка наблюдателей и СМИ не столь однозначна. Многие видят, что удар был чисто символическим, другие прямо говорят о большой ошибке тех, кто принял преступное решение, а третьи по-человечески удивляются победоносным реляциям Запада на фоне страданий сирийского народа. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Трамп нанес по Сирии «новый», «умный», «красивый» удар

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Удар нанесен с пятницы на субботу, чтобы не было паники на рынках. Все успокаивают друг друга: «не туда ударили», «сбили столько-то». А факт остается: удар ракетами трех стран был нанесен, и мы должны дать ответ. Вопрос: какой? Подробности...
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Очень скоро мы услышим про «самый анонимный в мире мессенджер»

Антон Крылов, журналист
Свершилось. Мессенджер Telegram признан запрещенным на территории Российской Федерации. Вопрос, «зачем Роскомнадзор и Госдума все подряд запрещают, если эти запреты не работают», волнует не один пытливый мозг. Подробности...
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Западные правозащитники признали украинский режим «гибридным»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Новый отчет неправительственной международной организации Freedom House относительно Украины наводит на интересные размышления. Действительно ли Украина движется к диктатуре и, главное, к какой именно диктатуре. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Сербия: Современная Россия защитила бы Югославию от агрессии НАТО

             15 апреля 2018, 16:40
          Фото: Eric Lalmand/Zuma/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Современная Россия не допустила бы нападения Североатлантического альянса на Югославию в 1999 году, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

          «Уверен в этом», – ответил Дачич на вопрос о том, считает ли он, что если бы сегодня повторилась агрессия НАТО в отношении Югославии 1999 года, то Россия вмешалась бы в этот конфликт, передает ТАСС.

          В интервью сербской газете «Политика» глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что Россия находится в Сирии по приглашению сирийского правительства.

          «А теперь представьте, какова бы была история, если бы Путин был президентом России в 1999 году, а Россия была бы такой, как сегодня, и наше руководство попросило бы россиян о помощи», – сказал Дачич.

          Глава МИД Сербии высказался за прочные отношения с Россией и Китаем, «а также со странами, которые не признали Косово».

          24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции СБ ООН начались бомбардировки территории суверенного государства. 

          Политолог Сергей Караганов, комментируя атаку на Сирию, заявлял газете ВЗГЛЯД, что в 1999 году Запад гораздо более решительно бомбил Югославию, «поскольку тогда не было российского фактора». «Запад тогда показывал, что вот, мы господствуем. Но после этого прошло почти 12–15 лет поражений, позиции Запада чудовищно быстро ослабели», – отметил эксперт. Сейчас, по его словам, западные страны «пытаются каким-то образом остановить нарастание ощущения, что они проигрывают, хотя они проигрывают».


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