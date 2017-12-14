Сербия: Современная Россия защитила бы Югославию от агрессии НАТО

Современная Россия не допустила бы нападения Североатлантического альянса на Югославию в 1999 году, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Уверен в этом», – ответил Дачич на вопрос о том, считает ли он, что если бы сегодня повторилась агрессия НАТО в отношении Югославии 1999 года, то Россия вмешалась бы в этот конфликт, передает ТАСС.

В интервью сербской газете «Политика» глава внешнеполитического ведомства страны напомнил, что Россия находится в Сирии по приглашению сирийского правительства.

«А теперь представьте, какова бы была история, если бы Путин был президентом России в 1999 году, а Россия была бы такой, как сегодня, и наше руководство попросило бы россиян о помощи», – сказал Дачич.

Глава МИД Сербии высказался за прочные отношения с Россией и Китаем, «а также со странами, которые не признали Косово».

24 марта 2018 года исполнилось 19 лет с начала военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. В этот день в 1999 году без санкции СБ ООН начались бомбардировки территории суверенного государства.

Политолог Сергей Караганов, комментируя атаку на Сирию, заявлял газете ВЗГЛЯД, что в 1999 году Запад гораздо более решительно бомбил Югославию, «поскольку тогда не было российского фактора». «Запад тогда показывал, что вот, мы господствуем. Но после этого прошло почти 12–15 лет поражений, позиции Запада чудовищно быстро ослабели», – отметил эксперт. Сейчас, по его словам, западные страны «пытаются каким-то образом остановить нарастание ощущения, что они проигрывают, хотя они проигрывают».